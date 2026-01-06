Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 6 Ocak 2026: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 6 Ocak 2026: Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki, bugün Türkiye'de en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 6 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Giriş: 06.01.2026 - 00:07 Güncelleme: 06.01.2026 - 00:07
        1

        Ülkemizde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli deprem meydana geldi. İşte 6 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 5 Ocak Pazartesi günü saat 15.25'e kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.8 arasında değişen pek çok deprem meydana geldi.

        Büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
