SON DEPREMLER| Son dakika: İzmir ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD ve Kandilli ile son depremler tablosu 21 Ağustos Pazartesi

SON DEPREMLER| Son dakika: İzmir ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD ve Kandilli ile son depremler tablosu 21 Ağustos Pazartesi

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AFAD ve Kandilli son depremler 21 Ağustos listesi merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gece İzmir açıklarında bugün ise sabah saatlerinde ise Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Peki son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 21 Ağustos listesi...