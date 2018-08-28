Son durum altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın gram altın fiyatları 28 Ağustos

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlayıp yükseliş ile kapattı. Altının gram fiyatı dün, 237,6 lira ile son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından 237,3 lira seviyelerinde dengelemişti. Uzmanlar altın fiyatlarını yorumladı. Çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos Salı altın fiyatları bugün