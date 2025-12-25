Hayatını öncek gün kaybeden Türk Tiyatrosu’nun değerli sanatçısı Nedret Denizhan, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sunuculuğunu Eraslan Sağlam’ın yaptığı veda töreninde Nedret Denizhan'ın eşi Dilay Denizhan'ın yanı sıra Emin And, Orhan Alkaya, Mehmet Esatoğlu, Vural Buldu, Can Şenel, İsmail Hakkı Aksu söz aldı.

Sanatçının dostları, Nedret Denizhan ile nasıl tanıştıklarını, onun çok yönlü biri olduğunu, yeri doldurulamaz bir sanatçı olduğunu anlattılar. Birlikte oynadıkları oyunlardan, Şehir Operası’ndaki birlikteliklerinden bahsetti.

Merhum sanatçının mumunu, Şehir Tiyatroları oyuncusu Hülya Soğukçay sahneye taşıdı. Tören, kürsüde söz alan dostlarının yanı sıra Yalçın Boratap, İskender Bağcılar, Orhan Hızlı, Selçuk Soğukçay, Yılmaz Meydaneri, Nevzat Çankara, Eftal Gülbudak, Ümran İnceoğlu, Betül Kızılok, Murat Bavli, Bora Seçkin, Eylül Soğukçay, Ertan Kılıç, Nihal Kaplangı ve İBB Darülaceze Müdür Yardımcısı Eray Kandemir’in de aralarında olduğu sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.