Son yolculuğuna uğurlandı
Türk Tiyatrosu'nun değerli sanatçısı Nedret Denizhan, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını öncek gün kaybeden Türk Tiyatrosu’nun değerli sanatçısı Nedret Denizhan, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sunuculuğunu Eraslan Sağlam’ın yaptığı veda töreninde Nedret Denizhan'ın eşi Dilay Denizhan'ın yanı sıra Emin And, Orhan Alkaya, Mehmet Esatoğlu, Vural Buldu, Can Şenel, İsmail Hakkı Aksu söz aldı.
Sanatçının dostları, Nedret Denizhan ile nasıl tanıştıklarını, onun çok yönlü biri olduğunu, yeri doldurulamaz bir sanatçı olduğunu anlattılar. Birlikte oynadıkları oyunlardan, Şehir Operası’ndaki birlikteliklerinden bahsetti.
Merhum sanatçının mumunu, Şehir Tiyatroları oyuncusu Hülya Soğukçay sahneye taşıdı. Tören, kürsüde söz alan dostlarının yanı sıra Yalçın Boratap, İskender Bağcılar, Orhan Hızlı, Selçuk Soğukçay, Yılmaz Meydaneri, Nevzat Çankara, Eftal Gülbudak, Ümran İnceoğlu, Betül Kızılok, Murat Bavli, Bora Seçkin, Eylül Soğukçay, Ertan Kılıç, Nihal Kaplangı ve İBB Darülaceze Müdür Yardımcısı Eray Kandemir’in de aralarında olduğu sanat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.
NEDRET DENİZHAN KİMDİR?
1946 yılında İstanbul’da doğdu. 1954’te sekiz yaşında, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü’nde tiyatroya başladı. On yıl kadar çeşitli oyunlarda oyuncu ve reji asistanı olarak çalıştıktan sonra 1964 yılında Aydın Gün’ün isteğiyle Şehir Operası'na geçti. Konduvitlik, reji asistanlığı yaptı, operetlerde rol aldı. Şehir Operası’nın kapanmasından sonra tekrar döndüğü İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk, yardımcı yönetmenlik yaptı, sahne direktörlüğünde görev aldı. 1974’te Muhsin Ertuğrul tarafından bilgi arttırımı için Almanya’ya gönderildi. 1977’te yönetmenliğe başladı. 1980-1988 yılları arasında yönetmenliğin yanı sıra dramaturgluk görevini de sürdürdü. Radyo tiyatrosu ve film seslendirme yönetmenliği de yapmıştır.