Sonbahar-kış koleksiyonlarında öne çıkan renkler!

Trend takibinde ilk dikkat edilecek konu karşınıza vermek istediğiniz mesajdır. Kendinizi tanımlayan tarzı seçmeniz çok önemli. Stil, dış dünyaya verdiğimiz mesajsa, dış dünyaya ben buyum demekse, trende uyumu sağlarken buna aykırı bir seçim yapmamak çok önem kazanmaktadır.

Sonbahar, gardıropların ve aynanın önünde en fazla zaman geçirilen mevsimlerin başında gelir. Hasta olmayacak kadar ince, terlemeyecek kadar kalın kıyafetleri seçmeye çalışırız. Sağlığımızı düşünerek başladığımız seçimin hemen ardından enerjimizi uygun olan renkleri bakmaya çalışırız.

ÖNCE KENDİ RENGİNİZİ KEŞFEDİN

Her zaman şık olmak için renk seçimine de dikkat etmek gerekiyor. Sıcak alt tona sahipseniz soğuk tonlar sizi yorgun, enerjisi düşük olarak yansıtacaktır. Soğuk alt tona sahipseniz sıcak bir ton sizde rengin güzelliğini ortaya çıkaracak, ancak renk sizin önünüze geçecektir. Trend olmak modayı renkleriyle, tarzı ile birebir uygulamak değildir. Renk tonunuzu bulmalısınız. Ana renkler dışında, yani kırmızı, sarı, mavi dışındaki renklerde ton söz konusu olmaktadır. Mor rengin moda olduğu dönemde siz morun hangi tonunu kullanabileceğinizi belirlemelisiniz.

SEZONUN TREND RENKLERİ

Bu sezon çoklukla sonbahara yakışan toprak renklerini görüyoruz. Toprak renklerini canlandıran amber rengi ise sıcak tonları sevenlerin tercihi oluyor. Kırmızı her zamankinden daha da fazla bu sezon ön planda çıkıyor. Kırmızı ile kombin renklerinin farklılaştığını söylemek gerek. Kırmızı bir elbisenin fuşya bir ceketle kombini dikkat çekiyor. Kırmızı, mor ve fuşya bir araya geldiğinde çarpıcı bir stil ortaya çıkıyor.

VAHŞİ HAYVAN DESENLERİ VE ÜÇ BOYUTLU ÇİÇEK DESENLERİ ÖN PLANDA

Sonbaharda ilk dikkati çeken vahşi hayvan desenleri… Leopar, kaplan, zebra deseni trendy olmanın bir koşulu sanki. Önceki yıllarda leopar vamp bir tarzı yansıtırken bugün spor bir kıyafette rahatlıkla bu desen kullanılabiliyor ve tarzı hissettiriyor.

Kumaşlarda ise üç boyutlu çiçek desenleri görülüyor. Bu sezon iri desenle, küçük desen birlikte kullanılabiliyor. Leopar deseninde de, puanlı parçalarda da kullanılabiliyor bu uygulama.

LOGOMANIA TRENDİ GERİ GELDİ

Marka sadakatini ortaya koyan logoların üst parçalarda, kemerde, ayakkabılarda kullanımı “logomania” trendi olarak tanımlanıyor. Ancak unutmamalı ki üzerinde logo olan bir parça hiçbir zaman 1. Ve 2. Derece bir parça olmayacaktır. Marka olsa bile 3. Derece olarak değerlendirilir.

AYNA TESTİ YAPIN

Renk ve stil enerjinizi yansıtmanın bir yoludur. Kendinizi iyi hissetmediğinizde iletişimde başarılı olmanız beklenemez. Her sabah ayna testi yapmadan evden çıkmamanızı öneririm. Kendinizi onaylamadığınızda başkalarından onay beklersiniz. Ancak önemli olan sizin kendinizi onaylamanızdır. Ayna testi ile güne başlamanın gücünü hissetmek isterseniz sabah evden çıkmadan aynaya son kez baktığınızda enerjinizi yeterli görmediyseniz sizi mutlu edecek, size uygun bir renkle kendinizi tamamlayın derim. Kendinizi onayladığınızda gün boyu iletişimde son derece güçlü ve başarılı olacaksınız.

SONBAHAR KIŞ SEZONUNDA ÖNE ÇIKAN KABAN MODELLERİ