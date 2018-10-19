SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri

19.10.2018 - 16:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Soğuk havaların en kilit parçalarından biridir kabanlar. İster jean pantolon ve t-shirt ile, ister de şık bir elbise ile kombinleyin; kaliteli bir kabana sahipseniz şık görünmemeniz mümkün değil. Üstelik kaban modasının hiç geçmeyeceğini kesinlikle söyleyebiliriz. 2018-2019 sonbahar kış sezonunda  öne çıkan kaban modellerini sizler için araştırdık

  • 1 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    1 | 18

    Zara maskülen kaban 600 TL

  • 2 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    2 | 18

    Zara çift düğmeli kareli kaban 680 TL

  • 3 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    3 | 18

    Mango kemerli yün kaban 799,99 TL

  • 4 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    4 | 18

    Mango düğmeli yün kaban Düğmeli 550 TL

  • 5 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    5 | 18

    H&M kruvaze kaban 329 TL

  • 6 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    6 | 18

    H&M kruvaze yün kaban 549,00 TL

  • 7 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    7 | 18

    Stradivarius uzun yün kaban 300 TL 

  • 8 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    8 | 18

    Stradivarius düşük omuzlu kaban 240 TL

  • 9 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    9 | 18

    Bershka kaban 340 TL

  • 10 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    10 | 18

    Bershka kaban 400 TL

  • 11 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    11 | 18

    Trendyolmilla bordo deri detaylı kemerli kaşe kaban 220 TL 

  • 12 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    12 | 18

    Trendyolmilla tarçın kaşe kaban 220 TL

  • 13 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    13 | 18

    Koton cep detaylı ceket 180 TL

  • 14 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    14 | 18

    Koton cep detaylı kaban 200 TL

  • 15 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    15 | 18

    LC Waikiki kendinden desenli kaban 200 TL

  • 16 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    16 | 18

    LC Waikiki kuşaklı ince kaban Kuşaklı 100 TL 

  • 17 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    17 | 18

    Massimo Dutti kemer detaylı yün kaban 2.000 TL 

  • 18 2018-2019 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kaban modelleri
    18 | 18

    Massimo Dutti siyah kaban 1.699,00 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X