Elif ninesi vefat eden şarkıcı Soner Sarıkabadayı, onunla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve altına da şu notu düştü: ''Canım Elif nenemi dün kaybettik. Seni çok seviyoruz nenecim. Nurlar içinde huzurla uyu''
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR