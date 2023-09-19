Songül Öden: Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış - Magazin haberleri

Songül Öden: Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış - Magazin haberleri

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Beş aylık hamile olan Songül Öden, "Beş aydır taşınmaya çalışıyorum. Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış. Bunu çeken bilir" açıklamasını yaptı.