2.Sayfa programına konuk olan 'Perihan Abla' dizisinin oyuncularından Songül Ülkü, "O dizi bitince burnumu kestirdim. Ben çok acılar çektim" dedi. İşte Ülkü'nün açıklamalarının satır başları:

- Uyurken bile makyaj yaparım. Çocukluğumdan beri tiyatrocu olduğum için, alışkanlık mı, kendini iyi hissetmek mi bilmiyorum.

- Muhasebecim beni dolandırdı. 1,5 trilyon param gitti. Evimi soydular, dükkanımı soydular. Korkunç olaylar oldu.

- Perihan Abla problemli bir diziydi. Ben dizi bitince gittim burnumu kestirdim. O dizide çok acılar çektim. Ben o diziden sonra, "Perran Kutman’ın olduğu hiçbir projede yer almam" dedim.

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