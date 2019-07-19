"İlk kez evlatlarım için korktum"

Sonsuz Aşk filmi oyuncuları ve konusu, film hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Sonsuz Aşk vizyona girdiği 2017 yılında ses getiren filmeler arasında yerini almıştı. Son dönemin iddialı romantik filmleri arasında yer alan Sonsuz Aşk ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SONSUZ AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenlik koltuğunda Ahmet Katıksız'ın yer aldığı Sonsuz Aşk filminin oyuncu kadrosunda Fahriye Evcen, Murat Yıldırım, Fatih Al, Filiz Ahmet, Didem İnselel, Ege Aydan, Zeynep Özder, Nazlı Pınar Kaya, Fatih Doğan, Derya Bilginer, Ercan Ertan, Engin Arda, Ayla Akay ve Yurtşen Fidan yer alıyor.

SONSUZ AŞK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fahriye Evcen; kardeşiyle kurduğu düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep karakterini canlandırırken, Murat Yıldırım ise işine bağlı, genç yaşta profesör olan cerrah Can karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. İlk bakışta hiçbir ortak noktaları yokmuş gibi görünen, Can ve Zeynep beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına dahil olduklarında, aşılması zor engelleri de beraberinde getiren sonsuz bir aşkın içine düşerler.