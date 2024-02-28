'Sonsuz Sokaklar' film seçkisi Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film) Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi sergisine özel hazırladığı “Sonsuz Sokaklar” seçkisinde, şehirleri nefes alıp veren canlı mekânlar olarak resmeden filmler aracılığıyla, serginin kente dair zengin anlatısını evrensel bir perspektifle yorumluyor. İsmini Federico Fellini’nin 1954 yapımı filminden alan program, İstanbul’dan Tokyo, Taipei, Marsilya ve Oslo’ya uzanan bir rotada, şehirlerin hayatımızdaki daimi ve kaçınılmaz rolünü sorgulayan beş filmi bir araya getiriyor.

'Oslo'

Seçkide, melankolik İstanbul sokaklarında ‘özlem’ duygusunun izini süren Hasret; evsiz ve savunmasız bir ailenin gözünden yağmurlu Taipei manzaralarını deneyimlediğimiz Sokak Köpekleri; Marsilya’nın geçmiş ve gelecek arasında sıkışmış belli belirsiz alanlarında gezinen Transit; şehrin sokaklarını genç bir adamın dokunaklı yolculuğunun sessiz tanıkları olarak resmeden Oslo, 31 Ağustos ve Tokyo'nun neon ışıkları altında yolları kesişen iki yabancının hikâyesini işleyen Bir Konuşabilse... filmleri yer alıyor.

Sayısız deneyime ev sahipliği yapan şehirler başrolde

'Transit'

Anna Seghers’in 1942 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Transit, ünlü yönetmen Christian Petzold’un imzasını taşıyor. Nazi işgali altındaki Fransa’dan kaçmaya çalışan bir grup mülteciyi takip eden hikâyede şehir hem kaçışın ve yeni bir yaşam umudunun hem de her an yakalanma tehdidiyle dolu labirentimsi bir tuzağın sembolü olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Hikâyenin geçtiği Marsilya, mültecilerin ve yerinden edilmiş insanların belirsizliklerle boğuştuğu bir araf olarak filmin görsel dilinde önemli bir rol üstleniyor.

'Bir Konuşabilse…'

2000’li yılların en çok ses getiren filmlerinden, Oscar ödüllü Bir Konuşabilse… evlerinden çok uzak bir şehirde yersiz yurtsuz hisseden iki Amerikalı arasında gelişen beklenmedik ilişkiyi ele alıyor. Tokyo, estetiği ve sinematografisiyle hikâyenin ana teması olan yabancılaşma ve bağlantı ihtiyacını vurgulayan bir mekân görevi görüyor. Yönetmen koltuğunda Sofia Coppola’nın oturduğu filmde Scarlett Johansson, Bill Murray, Giovanni Ribisi ve Anna Faris gibi ünlü oyuncular rol alıyor.

'Hasret'

Yönetmen Ben Hopkins’in imzasını taşıyan Hasret, bir belgesel projesi için İstanbul’a gelen Alman televizyon ekibi ve yönetmeninin yaşadıklarına odaklanıyor. Filmde yönetmenin günümüzden geçmişe, aydınlıktan karanlığa yolculuğu sürdükçe İstanbul'un manzarası da değişime uğruyor. Kentsel dönüşümle değişen mahalleleri, yıkımları, kaçak göçmen işçileri, farklı din ve mezheplerden sakinleriyle birlikte İstanbul'un kendine özgü derin hüznü beyazperdede gün yüzüne çıkıyor.

'Sokak Köpekleri'

Günümüzün önemli auteur yönetmenlerinden Tsai Ming-liang’ın ödüllü filmi Sokak Köpekleri, Taipei sokaklarında hayatta kalmanın benzersiz bir tasviri niteliğinde. İzleyici, şehrin neredeyse başlı başına bir karakter olarak yer aldığı filmde, kentsel çürümenin eşiğindeki Taipei'nin durmak bilmeyen yağmurları ve yıkık dökük binaları arasında karakterlerin ne denli kaybolmuş ve ihmal edilmiş olduğuna tanıklık ediyor.

'Oslo'

Joachim Trier imzalı Oslo, 31 Ağustos, Oslo'nun kentsel dokusunu ön plana çıkaran bir film. Pierre Drieu La Rochelle'in Le Feu Follet adlı romanından uyarlanan filmin başkarakteri Anders, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden bir günlük izin alarak Oslo’ya gider. İzleyici film boyunca şehrin farklı yerlerini ziyaret eden Anders aracılığıyla Oslo'nun parklarını, kafelerini, sokaklarını ve gece hayatını gözlemlerken şehrin, Anders için hem bir sığınak hem de kendisiyle yüzleştiği bir mekân haline dönüşmesine de tanık olur.

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“Sonsuz Sokaklar” film programı 13 Mart – 5 Nisan arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş biletiyle izlenebilir. Biletler Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

GÖSTERİM PROGRAMI

Transit (101’)

13 Mart Çarşamba, 19:00

5 Nisan Cuma, 19:00

Bir Konuşabilse… (102’)

15 Mart Cuma, 19:00

24 Mart Pazar, 15:00

'Hasret'

Hasret (82’)

17 Mart Pazar, 15:00

27 Mart Çarşamba, 19:00

Sokak Köpekleri (138’)

22 Mart Cuma, 19:00

3 Nisan Çarşamba, 19:00

Oslo, 31 Ağustos (95’)

23 Mart Cumartesi, 15:00

4 Nisan Perşembe, 19:00