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Haberler Dünyadan Sonya Eddy hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Sonya Eddy hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Sonya Eddy, 55 yaşında vefat etti. Üzücü haberi Eddy'nin yakın dostu Octavia Spencer duyurdu

Sonya Eddy hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Amerikalı aktris Sonya Eddy'den acı haber geldi. 1963’ten bu yana yayınlanan 'General Hospitals' adlı dizide 'hemşire Epiphany Johnson' karakterini canlandıran Eddy'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"DÜNYA BİR YARATICI MELEĞİNİ DAHA KAYBETTİ"

55 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini yakın arkadaşı Octavia Spencer duyurdu. Spencer, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide üzüntüsünü dile getirdi. Octavia Spencer, "Arkadaşım vefat etti. Dünya bir yaratıcı meleğini daha kaybetti. Hayranları onu özleyecek... Düşüncelerim ve dualarım onun sevdikleri, arkadaşları ve hayranlarıyla..." dedi.

"O ÇOK ÖZLENECEK"

'General Hospitals' dizisinin başyapımcısı Frank Valentini de, "Onu sadece bir oyuncu olarak değil, bir arkadaş olarak da gerçekten sevdim. Hemşire istasyonunun merkezindeki ışıklar şimdi biraz daha sönük olacak ama onun ruhu ve ışığı hem dizide hem de setimizde yaşayacak. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. O çok özlenecek" mesajını yayınladı.

Ayrıca 55 yaşındaki Eddy'nin vefat haberini temsilcisi doğruladı. Ancak oyuncunun yaşamını yitirme nedeni ile alakalı ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALMIŞTI

Sonya Eddy, 'The Last Days of Ptolemy Grey', 'Those Who Can't', 'Fresh Off the Boat', 'A Black Lady Sketch Show', 'Pen15', 'Seinfeld' ve 'ER' gibi birçok projede rol almıştı.

Fotoğraflar: Splash News

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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