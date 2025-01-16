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        Sorgun'da "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" açılacak

        Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" yakında hizmete açmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:06
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        Sorgun'da "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"
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        Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, çocuklar için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. "Sorgun Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" yakında hizmete girecek.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kütüphaneye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Çocuklarımızın gözlerinde parlayan o umut ışığını daha da büyütebilmek için güzel bir hayali gerçeğe dönüştürdük. Bu kütüphane sadece bir bina değil, çocuklarımızın hayal gücüne kanat takacak, bilgiyle büyüyecekleri bir yuva olacak. Bu projeyle, çocuklarımızın sadece bilgiye değil, aynı zamanda hayal kurma cesaretine de sahip olmalarını istiyoruz. Her çocuğun burada öğrenerek ve eğlenerek büyümesini arzuluyoruz."

        Kütüphanenin, rengârenk okuma alanları ve zengin içerikli kitaplarla çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

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