Sorgun'da öğrencilere ücretsiz yemek

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi Nihat Orhan Gül Aşevi Sorumlusu Beşir Karslıoğlu, Sorgun Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her gün 300 öğrencinin yemek ihtiyacını ücretsiz karşıladığını belirtti.

Karslıoğlu, okulların yeni açılmış olması nedeniyle bu sayının şimdilik 300 oluğunu ve önümüzdeki günlerde 500 e çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Dağıtımı yapılan yemekler hakkında Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz öğle aralarında Nihat Orhan Gül Aşevi’ne gelerek 4 çeşit yemek yiyor. Profesyonel ekiplerce her gün titizlikle hazırlanan yemeklerin masrafları belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanıyor. Adak kurbanı olan vatandaşlarımızdan bazıları aşevimize bağışlıyor. Yine hayırsever vatandaşlarımız kuru gıda yardımında bulunuyor. Belediyemiz de tüm eksiklerimizi karşılıyor. Bugün 300 öğrenciye yemek veriyoruz, önümüzdeki günlerde bu sayı en az 500 olacaktır."