Sorgun, İç Anadolu Bölgesi’nde Yozgat’a bağlı bir ilçe olarak öne çıkıyor. Tarihi geçmişi, termal kaynakları ve stratejik konumuyla dikkat çeken ilçe, hem kültürel mirası hem de doğal güzellikleriyle bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Yozgat şehir merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Sorgun, Ankara-Sivas karayolu üzerinde yer alması nedeniyle ulaşım açısından da avantajlı bir noktada bulunuyor. Tarım ve hayvancılıkla birlikte termal turizmde de gelişim gösteren ilçe, hem sağlık turizmi hem de doğa turizmi açısından ziyaretçilerine farklı seçenekler sunuyor. Bu özellikleriyle Sorgun, Yozgat’ın en dikkat çeken ilçelerinden biri olmayı sürdürüyor. Peki, Sorgun hangi ilde, Sorgun hangi bölgede ve Sorgun konumu nedir?

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİYLE SORGUN

Sorgun, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeridir. Hititlerden Bizans’a, Selçuklulardan Osmanlı’ya kadar pek çok uygarlığın izlerini ilçede görmek mümkündür. Bu nedenle arkeolojik kazılar ve tarihi kalıntılar bakımından bölge oldukça değerlidir. İlçede bulunan Alişar Höyüğü, Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilir. Höyükte yapılan çalışmalar, Sorgun’un tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığını ortaya koymuştur. Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma camiler, hanlar ve hamamlar da ilçenin kültürel zenginliklerini gözler önüne serer.

SORGUN HANGİ İLDE? Sorgun, Yozgat il sınırları içerisinde bulunur. Yozgat’ın en büyük ve en gelişmiş ilçelerinden biri olarak öne çıkar. İl merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki ilçe, coğrafi açıdan Yozgat’ın doğusunda konumlanır. Yozgat-Sivas karayolu üzerinde yer alan Sorgun, bu konumuyla ulaşım açısından da stratejik bir noktada bulunur. İlçenin bu özelliği, ticari ve sosyal hayatın canlı kalmasına katkı sağlar. SORGUN HANGİ BÖLGEDE? Sorgun, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Bölgenin kuzeydoğu kesiminde bulunan ilçe, karasal iklim özelliklerine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçen iklim yapısı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini doğrudan etkiler. İç Anadolu’nun tipik coğrafi görünümü olan bozkır, Sorgun’un çevresinde de hakimdir. Ancak tarım arazileri oldukça geniştir ve bu sayede ilçenin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. EKONOMİK HAYAT NASIL? Sorgun’un ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, nohut ve mercimek gibi ürünler ilçede en çok yetiştirilen tarım ürünleri arasında yer alır. Ayrıca geniş meralara sahip olması nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Son yıllarda tarımın yanı sıra termal turizmin gelişmesiyle birlikte ekonomik çeşitlilik artmaya başlamıştır.

TERMAL KAYNAKLARI İLE ÜNLÜ BİR İLÇE: SORGUN Sorgun’un en bilinen özelliklerinden biri, zengin termal su kaynaklarına sahip olmasıdır. İlçede bulunan Sorgun Kaplıcaları, hem şifa arayan vatandaşların hem de turizm sektörünün ilgisini çeker. Kaplıcalardan çıkan suların romatizma, cilt hastalıkları ve eklem ağrılarına iyi geldiği bilinir. Bu özelliği sayesinde Sorgun, sağlık turizmi açısından İç Anadolu Bölgesi’nde öne çıkan merkezlerden biri haline gelmiştir. Ayrıca kaplıcaların etrafında gelişen tesisler ve oteller, bölgeye gelen ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçlarını karşılar. SORGUN’UN KONUMU VE ULAŞIM AVANTAJI Sorgun, Ankara-Sivas karayolu üzerinde bulunur ve bu sayede İç Anadolu’nun doğu ve batı yönlü ulaşımında önemli bir kavşak noktasıdır. İlçenin coğrafi konumu, onu sadece Yozgat için değil, bölge genelinde de ulaşım açısından stratejik bir merkez haline getirir. Sivas’a yaklaşık 170 kilometre, Ankara’ya ise 210 kilometre uzaklıkta yer alması, Sorgun’u farklı illerden gelen yolcular için geçiş noktası yapar. Bu nedenle hem ticaret hem de turizm açısından ilçenin potansiyeli oldukça yüksektir. DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE GEZİLECEK YERLERİ Sorgun yalnızca tarihi ve termal kaynaklarıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. İlçenin çevresinde piknik ve mesire alanları, göletler ve yeşil vadiler bulunur. Bahar aylarında canlanan doğasıyla ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunan Sorgun, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için de tercih edilen bölgeler arasındadır. Ayrıca yakın çevresindeki Yozgat Çamlığı Milli Parkı gibi doğal alanlar, bölgeyi ziyaret eden turistler için cazip bir rota oluşturur.