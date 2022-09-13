Fiyatlar Türkiye ortalamasının altında

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı detaylara göre, 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak.
2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.
Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.
Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
Sosyal Konut Projesi'de en çok merak edilen detaylardan biri olan fiyatların açıklanması, gözleri emlak fiyatlarına çevirdi.
Öyle ki, açıklanan fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerdeki konutlar haricinde, Konya gibi Anadolu kentlerindeki konutlardan da daha ucuz olması ile dikkat çekiyor.
İSTANBUL 3 KAT DAHA PAHALI
Endeksa verilerine göre, İstanbul genelinde ortalama 3+1 daire fiyatları 2 milyon 854 bin TL seviyesinde. Ağustos ayında Türkiye'nin en büyük kentindeki 2+1 daire fiyatlarının ortalaması ise 1 milyon 697 bin TL şeklinde ölçüldü.
Başkent Ankara'da ise 3+1 daire fiyatlarının ortalaması Ağustos ayında 1 milyon 20 bin TL şeklinde ölçüldü. Ankara'da 2+1 daire fiyatları da ortalama 773 bin TL şeklinde.
Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'de ise 2+1 dairelerin ortalama fiyatı 1 milyon 327 bin, 3+1 dairelerin ortalama fiyatı da 1 milyon 864 bin olarak kayıtlara geçti.
Anadolu kentlerinden Konya'da ise, Endeksa verilerine göre, 2+1 dairelerin ortalama fiyatı 837 bin TL, 3+1 dairelerin ortalama fiyatı da 1 milyon 207 bin TL şeklinde.
3+1 konutların Türkiye genelindeki ortalama fiyatı ise 1 milyon 441 bin TL seviyesinde. 2+1 konutların Türkiye genelindeki ortalama fiyatları da Ağustos'ta 1 milyon 196 bin TL olarak ölçüldü.
Sonuç olarak, Sosyal Konut Projesi'nden açıklanan fiyatlar İstanbul'un 3 kat altındayken, Türkiye ortalamasının da altında olması dikkat çekiyor.
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