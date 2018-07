Can Bonomo - Öykü Karayel çifti, nikahtan fotoğraflar basına yansımasın diye davetlilere telefon yasağı getirmişti. Ama bu yasak hiçbir işe yaramadı. Nikahtan fotoğraflar sosyal medyaya sızdı. Hal böyle olunca çift sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.



'OBAMA, HÜLYA AVŞAR'IN KIZIYLA EVLENİYOR'



Bir sosyal medya kullanıcısı, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bu pozunu paylaşarak şöyle bir benzetmede bulundu: Obama, Hülya Avşar'ın kızıyla evleniyor.



SOSYAL MEDYAYI KIRDI GEÇİRDİ



Bu benzetme sosyal medyayı kırdı geçirdi. Paylaşımın ardından fotoğraf sosyal medyada yayıldı ve binlerce yorum daha yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları...



-İkinci bakışta Can Bonomo, Hülya Avşar'ın kızıyla evleniyor sandım.



-Bir an Zehra Çilingiroğlu ile Barack Obama evleniyor sandım iyi mi? Aklımı koru Allah'ım.



-Can Bonomo'yu Obama sanan tek ben değilimdir sanırım.



-Obama Zehra Çilingiroğlu'yla evlenmiş sandım. Can Bonomo'yla, Kuzey-Güney Cemre'ymiş.



-Can Bonomo ile Öykü Karayel değil de Obama ile Zehra Çilingiroğlu gibi.



-Bu nasıl bir benzerlik.



-Gözüm yanılmış olamaz değil mi? Baya Obama bu!



"İlk bakışta Obama, Hülya Avşar'ın kızıyla evleniyor sandım."

Bu Konu İle İlgili Haberler