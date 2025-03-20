Sosyal medya düzeldi mi? Instagram, Twitter (X), Facebook, Youtube ne zaman düzelecek?
19 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlatırken, Türkiye genelinde Instagram, Twitter (X), Facebook, Youtube, Whatsapp ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarına erişim problemi yaşandı. Kullanıcılar bant daralmasına ilişkin internette oluşan kısıtlama sosyal medya platformlarında erişimi sınırladı. Konuya ilişkin gözler BTK'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Sosyal medya düzeldi mi? Instagram, Twitter (X), Facebook, Youtube ne zaman düzelecek?" İşte Instagram, Twitter (X), Facebook, Youtube uygulamalarında son durum...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Instagram, Twitter (X), Facebook, Youtube gibi sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşandı. Netblocks’un verilerine göre, saat 08:27 itibarıyla sosyal medya platformlarında başlayan engellemeleri doğruladı. İçişleri Bakanlığı tarafından mahkemeye başvurulduğu ve BTK'ya bu mahkeme kararının bildirilmesi üzerine bant daraltma uygulandığı belirtiliyor. Bu kapsamda Instagram, Twitter (X), Facebook, Youtube gibi sosyal mecraların ne zaman düzeleceği kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, "Sosyal medya düzeldi mi, internet çöktü mü? Instagram, Twitter (X), Facebook, Youtube ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...
INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?
20 Mart Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İnstagram’a erişim sağlamaya çalışan kişiler giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kaldı.
Yaşanan erişim sorunları nedeniyle sosyal medya kullanıcıları detayları sorguluyor.
19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Tiktok ve Youtube'a erişim sağlamaya çalışan kişiler giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kaldı.
Yaşanan erişim sorunları nedeniyle sosyal medya kullanıcıları, "TikTok ve YouTube çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar;
Instagram ve Facebook'un ne zaman düzeleceğine ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimizde üzerinden öğrenebilirsiniz.
TİKTOK VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Tiktok ve Youtube'un ne zaman düzeleceğine ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimizde üzerinden öğrenebilirsiniz.
X ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'e erişim problemleri yaşanıyor.
19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren X'e girmeyi deneyen kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı.
Bu sebeple ''X çöktü mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar;
Twitter'ın (X) ne zaman düzeleceğine ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimizde üzerinden öğrenebilirsiniz.
YALNIZCA SOSYAL MEDYA DEĞİL TÜM İNTERNET YAVAŞLADI
Her şey 19 Mart sabahı saat 06:00 civarında başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimlerin “yolsuzluk ve terör” suçlamalarıyla gözaltına alınması, Türkiye’de bir deprem yarattı. Hemen ardından X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlara erişim kısıtlandı. Netblocks’un verilerine göre, saat 08:27 itibarıyla bu engellemeler doğrulandı. Downdetector’da ise sosyal medya platformalarının yanı sıra, kullanıcıların, banka uygulamaları, alışveriş uygulamaları, müzik uygulamaları gibi internet üzerinden çalışan birçok şeye erişim problemi yaşadığı vurgulandı.
BANT DARALTMA DEVREDE
Sorun, sosyal medya ile sınırlı kalmadı. Çarşamba günü ilerledikçe, genel internet hızı daha da çöküşe geçti. Türkiye çapında, video yüklemek imkansız hale gelirken, mesajlaşmalar dahi gecikmeye başladı. Aralarında haber sitelerinin de yer aldığı birçok web sitesi ise internetteki bu yavaşlamadan kaynaklı olarak açılmıyor.
Mobil operatörler, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları da sabit genişbant abonelerine olduğu gibi aynı sorun ile karşı karşıya. Bağlantı var ancak işlevi yok. Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzman olan Netblocks'a göre, 20 Mart sabahı saat 10:00 itibarıyla Türkiye’de bant daraltmanın devam ettiğini ve engellemelerin yüzde 70-100 arasında değiştiğini bildirdi. Şu aşamada VPN’ler bile bu sıkı önlemlere çare olamaz hale gelirken, VPN ile erişim sağlayabilenlerin bile yeteri kadar hızlı internet hizmeti alamadığı belirtiliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK’dan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken internet krizinin sonunun ne zaman geleceği de henüz belirsizliğini koruyor.
Bu karar alınırken, 19 Mart 2025 tarihindeİçişleri Bakanlığı tarafından mahkemeye başvurulduğu ve BTK'ya bu mahkeme kararının bildirilmesi üzerine bant daraltma uygulandığı belirtiliyor.
Ancak İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" ifadesi kullanılırken, bant daraltmanın da bu süre boyunca sürebileceği konuşuluyor. Ancak bu karar üzerinde şu anda bir tarih olmadığı ve olaylar durulmazsa bu bant daraltmanın beklenenden daha da uzun sürebileceği vurgulanıyor.
Eğer bant daraltma siyasi bir kararsa, hükümetin tutumu belirleyici olacak; bu, günler sürebilir. Teknik bir sorun ise ISS’lerin çözüm hızına bağlı. Şimdilik Türkiye, internetin gölgesinde bir belirsizlikle boğuşuyor...