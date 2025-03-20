BANT DARALTMA DEVREDE

Sorun, sosyal medya ile sınırlı kalmadı. Çarşamba günü ilerledikçe, genel internet hızı daha da çöküşe geçti. Türkiye çapında, video yüklemek imkansız hale gelirken, mesajlaşmalar dahi gecikmeye başladı. Aralarında haber sitelerinin de yer aldığı birçok web sitesi ise internetteki bu yavaşlamadan kaynaklı olarak açılmıyor.

Mobil operatörler, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları da sabit genişbant abonelerine olduğu gibi aynı sorun ile karşı karşıya. Bağlantı var ancak işlevi yok. Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzman olan Netblocks'a göre, 20 Mart sabahı saat 10:00 itibarıyla Türkiye’de bant daraltmanın devam ettiğini ve engellemelerin yüzde 70-100 arasında değiştiğini bildirdi. Şu aşamada VPN’ler bile bu sıkı önlemlere çare olamaz hale gelirken, VPN ile erişim sağlayabilenlerin bile yeteri kadar hızlı internet hizmeti alamadığı belirtiliyor.