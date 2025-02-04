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        Haberler Bilgi Gündem Sosyal medya düzenlemesi 2025: Çocuklara sosyal medya yasağı mı geliyor, erişim kısıtlanacak mı, kaç yaş grubunu kapsıyor?

        Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi detayları netleşiyor: Hangi yaş grubunu kapsayacak?

        16 yaş altı sosyal medya kullanıcıları için yeni bir düzenleme geliyor. Çocukları dijital mecranın zararlı içeriklerinden korumak ve bağımlılığın önüne geçmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 13 yaş altı ve 13-16 yaş grubundaki çocuklar için iki kademeli bir çalışma yaptıklarını açıkladı. İşte, sosyal medya düzenlemesine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:40
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        16 yaşından küçük sosyal medya kullanıcıları için yeni bir düzenleme gündemde. Niyetlerinin çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak olduğunu açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, interneti yasaklamayacaklarını ancak dijital platformlara birçok yükümlülüğün getirileceğini ifade etti. Peki, sosyal medya düzenlemesi kimleri kapsıyor, ne zaman yürürlüğe girecek?

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        SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

        Sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak" dedi.

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        SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YAŞ SINIRI NEDİR?

        Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

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        SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLECEK

        Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. İkinci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz."

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        'DİJİTAL EBEVEYNLİK' SORUMLULUĞU İÇİN EĞİTİM VERİLECEK

        Bakan Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü belirterek, yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının da altını çizdi. Göktaş, "Artık anne babalar 'dijital ebeveynlik' olarak adlandırılan yeni bir sorumluluk alanında çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı koruma kapasitesine sahip olmak zorundalar. Biz de bu konuda onlara destek olmak için gerekli eğitimleri vermeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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        SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Bakan Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini söyledi. Göktaş, "Daha önce hassasiyetlerimizi dile getirmiştik, yeniden bu konu başlıklarında değerlendirmelerimizi ileteceğiz. Bu yıl içerisinde ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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