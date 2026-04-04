Sosyal medya fenomeni Kadir Özkaraaslan tutuklandı

"Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan değil dehşet!

İstanbul'da, yeni nesil çetelere adam bulmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. "Tetik işleriniz yapılır, bel altı bel üstü mekan kurşunlanır" diye sosyal medyada verilen ilanları takibe alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 35 kişi gözaltına alındı. İlanda, kadın ve çocuğa mermi sıkılmayacağı da belirtildi