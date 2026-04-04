        Sosyal medya fenomeni Kadir Özkaraaslan tutuklandı

        Sosyal medya fenomeni Kadir Özkaraaslan tutuklandı

        Sosyal medyada "Kadir Hoca" adıyla tanınan fenomen Kadir Özkaraaslan, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Sosyal medya fenomeni tutuklandı

        Fitness içerikleri, motivasyon videoları ve "yaşam koçu" kimliğiyle tanınan Özkaraaslan'ın, birkaç ay önce YouTube kanalında yayımladığı "Sosyal Akademi" başlıklı videoda kullandığı ifadeler üzerine hakkında inceleme başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Kadir Özkaraaslan'ın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

        Tutuklanan Özkaraaslan, Bakırköy Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

