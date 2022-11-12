Sosyal medyada büyük ilgi gördü! 'Pençe' şehidinden zeybek!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Sosyal medyada büyük ilgi gördü! 'Pençe' şehidinden zeybek!

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, arkadaşları tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Video sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü

Sosyal medyada büyük ilgi gördü! 'Pençe' şehidinden zeybek!
Sosyal medyada büyük ilgi gördü! 'Pençe' şehidinden zeybek!
0:00 / 0:00
AA

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) zeybek oynarken çekilen görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

BİRÇOK KİŞİ VİDEOYU PAYLAŞTI

AA'da yer alan habere göre sosyal medyada yer alan görüntüler birçok kişinin beğenisini kazanırken görüntülerin altına duygusal yorumlar yapıldı.

BUGÜN TÖRENLE UĞURLANACAK

Şehit Sevinç'in cenazesi bugün Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölgede sağanak 1 bölgede fırtına! - Güncel İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
GÜNDEM Meteoroloji'den uyarı! 2 bölgede sağanak 1 bölgede ...
Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
GÜNDEM Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Yedi Meşaleciler Kimlerdir, İsmini Kim Koydu? Yedi Meşaleciler Hangi Akımdan Etkilenmiştir?
GÜNDEM Yedi Meşaleciler kimlerdir, ismini kim koydu?
Realizm Nedir, Temsilcileri Kimler? Edebiyatta Realizm Akımı Özellikleri ve Tarihi
GÜNDEM Realizm nedir, temsilcileri kimler?
Pastoral Şiir Nedir, Ne Demek ve Özellikleri Neler? Edebiyatta Pastoral Şiir Örnekleri ve Temsilcileri
GÜNDEM Pastoral şiir nedir?
Otomobille yanına yaklaşıp, ateş açıp öldürdüler
GÜNDEM Otomobille yanına yaklaşıp, silahla öldürdüler
Lirik Şiir Nedir, Özellikleri Neler? Edebiyatta Lirik Şiir Örnekleri ve Temsilcileri
GÜNDEM Lirik şiir nedir, özellikleri neler?
Klasisizm Nedir, Temsilcileri Kimler? Edebiyatta Klasisizm Akımı Özellikleri ve Tarihi
GÜNDEM Klasisizm nedir, temsilcileri kimler?
Hal Ekleri Konu Anlatımı: Örnekler İle İsmin Halleri ve Hal-Durum Ekleri Nelerdir?
GÜNDEM Hal ekleri konu anlatımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.