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        Haberler Spor Futbol İngiltere Leicester, Southampton'ı farkı geçti! Southampton: 1 - Leicester: 4 MAÇ SONUCU - SPOR HABERLERİ - Futbol Haberleri

        Southampton: 1 - Leicester: 4 MAÇ SONUCU

        İngiltere Championship'in 6. haftasında Russell Martin'in ekibi Southampton ile Enzo Maresca'nın yönetimindeki Leicester City karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.09.2023 - 20:20 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:29
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        Leicester, Southampton'ı farkı geçti
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        St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Leicester City 4-1 kazanırken goller; 1. dakikada Jamie Vardy, 18. dakikada Kasey McAteer, 45+3'te Wilfried Ndidi ve 67. dakikada Stephy Mavididi'den geldi. Ev sahibi Southampton'ın tek golü ise 25. dakikada Samuel Edozie'den geldi. Ev sahibi Southampton'da Kamaldeen Sulemana 90+7'de kırmızı kart gördü.

        Leicester City'nin Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün, 83. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un yerine oyuna dahil oldu.

        Bu sonuçla birlikte Leicester City puanını 15'e yükseltirken, Southampton 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Southampton evinde Ipswich Town'u ağırlarken, Leicester City deplasmanda Norwich City'e konuk olacak.

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