Söz 56. yeni bölüm fragmanı dizisinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Söz'de Dragan, Yavuz’u can evinden vurmak için yeni bir plan yaparken, Albay Erdem ölümle karşı karşıya geldi. İşte Söz dizisinde yaşanan son gelişmeler.

SÖZ 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından merak ediliyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Söz 56. yeni bölüm fragmanına dair detaylar yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

SÖZ 55. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dragan, Yavuz’u can evinden vurmak için yeni bir plan yapıyor.

Yaralı sivillerin bir an önce helikoptere ulaşabilmesi için kendisini feda eden Albay Erdem kahramanca bir mücadele verirken Tim, komutanlarını arkada bırakmamak için geri döner. Ama olay yerinde yükselen alevler çoktan Erdem’in etrafını sarmıştır.

Kara listedeki isimlerden birisi olan Baran’ı ülkeye getiren Tim, listedeki diğer isimlere ulaşmak için önemli bilgiler edinir.

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