Söz dizisi, 55. yeni bölümü ile bu akşam Star Tv'de izleyicileriyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan Söz dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

SÖZ DİZİSİNİN 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Derya ve Yavuz bir kez daha karşı karşıya geliyor

Yavuz’un elinden kurtulan Dragan, İvan’ın yarattığı programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.



Dragan’a destek olmak için Türkiye’ye gelen Nisan, Yavuz’un hedefindedir. Dragan’ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan’la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan’ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu. Dragan’ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.



Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz’un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz’un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz’u bir kez daha karşı karşıya getirir.



Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye’de kargaşa yaratacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.

SÖZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş (Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu), Deniz Baysal (Savcı Derya), Mehmet özgür (Agah), Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem Kaçmaz), Meriç Aral (Eylem Mercier), Sarp Akkaya (Dragan Ratkoviç), Burak Sevinç (Üstçavuş Fethi Kulaksız), Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti), Eren Vurdem (Başçavuş Ateş Acar), Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak), Doğukan Polat (Aşık), Mine Çayıroğlu (Atsız Karaduman), Ece Çeşmioğlu (Melisa), Nil Günal (Güler Korkmaz)

Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı Söz dizisi 55. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star Tv ekranlarında olacak.

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