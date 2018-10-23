Son dönemin başarılı dizilerinden biri olan Söz, 56. bölümü ile seyircileri ekran başına kitledi. Yavuz yaşadığı tüm acıları bir kez da Dragan elinde tutsakken yaşıyor. Hapsedildiği yerde varkovizyonla kaybettiği tüm sevdikleri ile ilgili görüntüler yayınlanıyor. Tim başarılı bir operasyonla Erdal'ı alıyor ama Dragan'ın takas önerisi ile yıkılıyorlar. Albay Erdem, Erdal'ı sorgulamadan Dragan'a vermek istemiyor. Dragan da Yavuz'u canlı teslim etmek istemiyor. Tim'in hem Erdal'ı konuşturmak hem de Erdal'ı sorgulamak için çok az zamanı vardır. Peki, Söz 57. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

SÖZ 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi dün akşam heyecan dolu 56. yeni bölümü ile ekrana geldi. Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat bir kaç gün içinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

SÖZ 56. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz Tim'i kurtarmak için Dragan'a yakalanıyor. Dragan, Yavuz'u cam bir fanusa hapsediyor. Yavuz hapsedilmekle de kalmıyor psikolojik işkenceye maruz kalıyor. Kaybettiği insanları haberleri barkovizyonda gösteriliyor. Bahar, babası ve dahası ile yeniden imtihan ediliyor. Yavuz gözyaşları içinde yaşadığı duygusal durumla baş etmeye çalışıyor.

Ardından Dragan, Yavuz'a iğne yaparak onu etkisiz hale getirir. Bu iğne Yavuz'un daha çok acı çekmesine sebep olacaktır. Yavuz, Dragan'ı öldüreceğini söyler. Dragan bu sefer sözlü psikolojik etki yaratmaya çalışır. ‘Ben de sevdiklerimi öldürdüm, ama en azından bile isteye yaptım' diyor.

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