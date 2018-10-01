Söz dizisi Pazartesi akşamı 52. son bölümü ile ekranlara geldi. Su ve Çaylak’ın düğünü için toplanan Tim, düğünde büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Ama asıl sürpriz Yavuz’un düğüne geldiği andır. Çünkü düğünde herkesi bekleyen başka bir tehlike daha vardı. İşte Söz dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

SÖZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Söz dizisinin 53. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ DİZİSİ 52. BÖLÜMÜN ÖZETİ

Savcı Derya'ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan'ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.

Dragan'ın, İvan'ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü'nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz'un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.

Savcı Derya, hayatını kurtardığı için Yavuz'a minnettardır ama onun sadece bir tamirci olmadığına dair de şüphelenmeye başlamıştır. Tim, Dragan'ın hain planını önlemek için hapishaneden kaçırılan İvan'ın peşindedir. Ama İvan'ın yakalanmamak için yaptığı hamle timi çok zor durumda bırakacaktır.

Yavuz ise Dragan'ın gizli terör destekçileriyle Berlin'de yaptığı toplantının detaylarını öğrenmek için harekete geçer. Elde ettiği bilgileri bir an önce Turan'a ulaştırması gerekmektedir. Ama o masada konuşulanlar Dragan ve Yavuz'u burun buruna getirir.

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