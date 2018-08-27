Söz 2. sezonunun sezon finalini 50. bölümle yaptı. Dizinin takipçileri yeni sezonun başlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, Söz dizisi 3. sezonu hangi tarihte başlayacak? Dizinin sezon finalinde neler yaşanmıştı? Söz dizisi 51. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizinin sezon finalinde Bahar karakteri ölürken, Yavuz ise hapse girmemek için ölmüş gibi yaptı. İşte sezon finalinde yaşananlar...

SÖZ DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Söz dizisi 2. sezonu seyircileri ekran başına kilitleyerek sezon finali bölümüyle kapadı. Bahar'ın ölümüyle büyük bir şok yaşanırken Yavuz'un hali ve tavrı izleyicileri üzdü. Söz 3. sezon ne zaman başlayacak sorusu şimdiden izleyiciler tarafından merak ediliyor. TİMS&B yapım şirketinden ve Star TV'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Söz dizisi geçen sezon 19 eylül 2017 pazartesi akşamı sezona merhaba demiş. 3. sezonuna da yine eylül ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

SÖZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman’ın karşısına çıkar

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.

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