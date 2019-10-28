Sözcü davasına yargı reformu ertelemesi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 37 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanan 6 sanık katıldı.

Sanıklardan Emin Çölaşan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 2 sanık ise duruşmaya gelmedi. Gazeteci Uğur Dündar, Rahmi Turan ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu’da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

DÜZENLEMENİN DİKKATE ALINMASINI TALEP ETTİLER

Duruşmada söz alan sanık avukatlarından İsmail Yılmaz, 24 Ekim’de yapılan yeni yasal düzenlemeye göre basın özgürlüğü ve eleştiri sınırlarında yapılan yayınların suç oluşturmayacağını belirterek cumhuriyet savcısının verdiği mütalaanın bu değişiklikten önce verildiğini yeniden savcılık tarafından görüşü sorulmasını talep etti. Sanık avukatı Celal Ülgen de, müvekkili Burak Akbay hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten taleplerinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, 24 Ekim 2019’da yürürlüğe giren haber verme ve eleştiri sınırlarında yapılan yayınlarla ilgili TMK’daki kanun değişikliğinin yapıldığını belirtti. Bunun dikkate alınarak dosyanın önceki mütalaasında değişiklik yapıp yapmayacağının sorulması için savcıya gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Firari sanık Burak Akbay ile ilgili olarak yakalama ve kırmızı bülten talebinin devamına karar verildi.