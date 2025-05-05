Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 5 Mayıs'ta saat 16.00'da sona erecek. Yayınlanan takvime göre sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Başvuruların ardından atama sonuçları MEB tarafından duyurulacak. Peki Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Peki Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 21 Nisan’da başlamış ve 5 Mayıs saat 16.00 itibarıyla sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 7 Mayıs 2025 tarihinde MEB’in resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS OLACAK
Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.
Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak.
Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce duyurulacak.