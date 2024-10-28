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        Haberler Gündem Eğitim Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçlarına itirazlar başladı mı? - Güncel Haberler

        Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçlarına itirazlar 1 Kasım 2024'e kadar yapılabilecek

        20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci, bugün itibariyle başladı. İtiraz süresi 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.10.2024 - 19:38 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:29
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        Sözleşmeli öğretmenlikte itiraz süreci başladı
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları, e-Devlet üzerinden 25 Ekim 2024 tarihinde öğretmen adaylarımızın erişimine açılmıştır.

        İTİRAZLAR 1 KASIM'A KADAR YAPILABİLECEK

        Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci, bugün (28 Ekim) başlamış olup 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecektir.

        Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır.

        İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacaktır.

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        #sözleşmeli öğretmen itiraz
        #haberler
        #MEB
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