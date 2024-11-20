Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için son gün! MEB kılavuzu ile 20 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre sözleşmeli öğretmenlerin tercih işlemleri için verilen süre sona eriyor. Tercih yapan öğretmenler, sonuç araştırmasına geçerken, henüz tercihte bulunmayan öğretmenler ise işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, MEB kılavuzu ile sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır, atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih ekranı ve atama sonuç tarihi hakkında detaylar…
14 Kasım’da başlayan sözleşmeli öğretmen tercih işlemleri için son güne girildi. Tercih yapan öğretmenler, atama sonuç tarihi için araştırmalarına başlarken, henüz tercihte bulunmayan adaylar ise işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. ‘’MEB kılavuzu ile 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır, atama sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ soruları gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu inceleniyor. İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmen tercih ekranı ve atama sonuç tarihi haberimizde…
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.
Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.
Kılavuza göre sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH HAKKI NE KADAR?
Sözlü sınavda en az 60 puan almış olan adaylar, 40 farklı eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen tercih atama sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
Atama sonuçları, ataması gerçekleştirilenlerin başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla bildirilecek.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Atamalar 1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınav puanının % 50’si alınarak hesaplanacaktır.
PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE...
Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.