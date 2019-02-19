Poyraz, sözleşmeli üretim modelinden çiftçinin de sanayici gibi fayda sağladığını söyledi. Bu modelde üreticinin satış kaygısı olmadan üretime yönelik ekip biçme işlemini gerçekleştirdiğine işaret eden Poyraz, vişne üretiminin sanayiciye satışıyla başladıkları projenin genişletilerek yeni ürünlerle süreceğini bildirdi.
Poyraz, meyve suyu konusunda yaptıkları çalışmaların önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Üretici diyor ki, 'Ben vişneyi üretip 1 liraya satıyorum.' Sanayici, 'Ben bunu 3 liraya alıp meyve suyu üreterek kaç liradan satacağım ki ihracatta pazar rekabetimi koruyayım?' diye soruyor. Bir ortak proje geliştirdik ve 'Piyasa fiyatının bir tık üstünde yapalım ama fiyatı aşağı düşürmeyelim.' dedik. Sanayicimiz bu formüle razı oldu. Piyasa fiyatı 1,5 liraydı, '1,9 liradan sanayiciye teslim edelim.' dedik. Sanayici baktı, dedi ki 'Bu ne güzel bir şeymiş.' Yani sanayicinin de işine geldi. Bu çerçevede, vişnenin yanı sıra kiraz, kayısı ve şeftalide de üreticimizden bu sene yaklaşık 200 bin ton alım yapıp sanayicimize teslim edeceğiz. Geçen hafta bu konuda anlaşmaya varıldı."
"MAKARNA SANAYİCİLERİYLE DE PROTOKOL İMZALANDI"
Çiftçiyle kurulan doğru ilişki sayesinde pazarın ihtiyacı olan ürünü bir sonraki sezon için ürettirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Poyraz, bu şekilde makarna sanayicileriyle de protokol imzaladıklarını söyledi.
Poyraz, sanayicinin ürün talebine göre üretim planı yapılmasına engel bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz ortaklarımıza şunu söyleyeceğiz, 'Buğday üreteceksin ama şu gübreyi, şu ilacı kullan. Ürünle ilgili satış kaygın olmasın, gel ben senden alacağım.' Böylece sağlıklı üretim garantilenmiş oluyor. Üretici arkadaşlarımızın, ürettikten sonra 'Kaça satarım, nasıl satarım' kaygısını ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yolu da kooperatif örneklerinde olduğu gibi, diğer aktörlerin talebine bağlı olarak ürün planlaması çerçevesinde, üreticiden alacağı ürünleri öncesinden sipariş edip ürettirmekten geçiyor. Sözleşmeli üretimle tarımda kalite artacak. Üretici satış kaygısından kurtulduğu zaman sadece kaliteli üretime odaklanacak. Bu, Tarım ve Orman Bakanlığının havza bazlı üretim projesiyle de örtüşüyor. Sözleşmeli Üretim Projesi, çiftçinin yanında sanayicinin de işine geliyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.