Sözleşmesi uzayacak mı? Santos'tan Neymar kararı!

Al-Hilal ile kontratını sonlandırmasının ardından altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönen Neymar'ın, en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

ESPN'de yer alan habere göre Santos, 2026 sezonunun başlamasıyla birlikte sözleşmeyi devreye sokacak ve Neymar'ın kontratı bir yıl daha uzatılacak.