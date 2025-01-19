SP Genel Başkanı Arıkan’dan erken seçim vurgusu

Zonguldak’ta Saadet Partisi’nin 7’nci Olağan İl Kongresi bir otelin toplantı salonunda yapıldı. Kongreye, Genel Başkan Mahmut Arıkan, siyasi parti ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan Genel Başkan Arıkan, zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, “Gerek ülkemizde gerekse bölgemizde cereyan eden hadiseleri endişe ile takip etmekteyiz. Bir gözümüz Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta. Bir gözümüz asgari ücrette, emeklilerin ücretlerinde, enflasyonda, şiddet olaylarında. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yarım asrı aşkın süre boyunca değişmeyen gündemimiz, maalesef Gazze. Zulüm bitene, Gazze özgür olana dek bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazze bugün hala adaletsizliğin, zulmün hüküm sürdüğü insanlık onurunun sınandığı, yer olmaya devam ediyor. Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sadece bu toprakların değil, tüm insanlığın bir sınavıdır. Biz ateşkesin yanındayız. Gazze’ye inecek bombaların durmasını, canı gönülden istiyoruz. Ancak biz Gazze’de ateşkesin değil, işgalin kesilmesini istiyoruz. Şam’ın zaferinden dolayı Gazze’deki aciziyetimizin örtülmesinin karşısında duruyoruz. Türkiye’ye çok büyük işler düşmekte” dedi.

"400 GÜN SONRA MUHTEMELDİR Kİ ERKEN SEÇİM İLAN EDİLECEK"

Saadet Partisi olarak muhalefet anlayışını yeniden yapılandıracaklarını belirten Arıkan, “Bugün siyaset kurumu, gerek ekonomik gerek toplumsal sorunlara yeterli ve kalıcı çözümler sunamamakta. Saadet Partisi olarak Türkiye siyasetini aşabilmek için 2 önemli adımımız var. Öncelikle muhalefet anlayışını Saadet Partisi olarak yeniden yapılandıracağız. Sadece şikayet eden, kızan, suçlayan değil; çözüm üreten anlatan, dahil eden, birleştiren bir anlayışı Türkiye’ye hakim kılacağız. İkincisi, kararsız seçmenlere odaklanacağız. Eğer bundan sonraki milletvekili seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi vaktinde yapılacak olursa tam 1206 gün var. Eğer 2026’da erken seçim yapılacak olursa sadece 477 gün var. Böyle söyleyince belki ‘daha 477 gün var’ diyebiliriz ama 2023 seçimlerinden bugüne 574 gün geçti. Daha dün gibi. Hayat çok hızlı geçiyor. Ve 400 gün sonra muhtemeldir ki Türkiye’de bir erken seçim ilan edilecek. Diyeceksiniz ki ‘Sayın Başkan gün mü hesap ediyorsunuz’ evet gün hesap ediyoruz. Bizim her günümüz kıymetli. Her saatimiz kıymetli, yoğun bir çalışma yapmak zorundayız. Tek bir günümüzü, tek bir saatimizi boşa harcayamayız. Saadet Partimizi iktidara getireceğiz de o yüzden bizim boşa harcayacak tek bir gün yok” diye konuştu.