SP ve DSP de KKTC’de 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 günlük KKTC ziyareti, ziyarete eşlik edenler açısından da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kalabalık bir heyet eşlik etti.

İTTİFAK DIŞINDAKİ İKİ PARTİ

2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı çatısı altında girmişti. BBP lideri Mustafa Destici de AK Parti sıralarından aday olmuş ve seçilmişti. Bu ittifakın genel başkanları dışında KKTC gezisinde iki parti daha temsil edilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayında evinde ziyaret ettiği, Nisan ayında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bu gezide yer aldı.

ASİLTÜRK KONGRE İSTEMİŞTİ

İki ismin buluşması Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olup olmayacağı tartışmalarını beraberinde getirmişti. Asiltürk, Haziran ayında da bir dizi Twitter mesajıyla kongre talebini dile getirmişti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Cumhur İttifakı bileşeni olmayıp KKTC gezisine katılan bir diğer isim. DSP'nin de geçmiş dönemlerde Cumhur İttifakı'na dahil olabileceğine yönelik yorumlar yapılmıştı.