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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Spider-Man' canlı konseriyle Zorlu PSM'de

        'Spider-Man' canlı konseriyle geliyor

        Brooklyn, New York'taki tarihi Kings Theatre'daki görkemli dünya prömiyerinin ardından Birleşik Kralık turnesine çıkan 'Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert', 3-4 Şubat tarihlerinde BKM ve Zorlu PSM ortak organizasyonuyla Türkiye'de ilk kez Türkiye'ye Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 00:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:03
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        'Spider-Man' canlı konseriyle geliyor
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        Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek “Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert”, etkileyici hikayesi ve göz alıcı sahneleriyle dev bir perdede seyirciyle buluşup, filmin büyüleyici müziklerinin canlı orkestra eşliğinde her yaştan izleyiciye özel bir müzik deneyimi sunacağı performansıyla Zorlu PSM’ye geliyor. Dünya prömiyerinde çığır açan görsel stili, karakterleri, hikayesi, seslendirmesi ve müzikleriyle eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgü alan gösteri, görkemli görsel ve işitsel sunumuyla 3-4 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde her yaştan izleyicisini bekliyor.

        Akademi Ödüllü animasyon filmi “Örümcek Adam”ın bir gösterimi olan “Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert” canlı orkestrası, sahnede Spider-Man hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Altın Küre adayı, Emmy ödüllü Daniel Pemberton’ın Post Malone, Lil Wayne, Jaden Smith ve Nicki Minaj’ın katkılarıyla orijinal film müziklerini bestelediği performans, 3 ve 4 Şubat’ta sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen tüm izleyicilerle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde buluşuyor.

        'Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert' 3-4 Şubat biletleri passo.com.tr’de satışta!

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        #Zorlu PSM
        #Spider Man
        #Örümcek Adam
        #müzik
        #konser
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