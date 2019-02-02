Spiros Gourdoupis, Survivor 2019'da Yunanistan takımında boy gösterecek. İzleyiciler tarafından merak edilen Survivor Spiros Gourdoupis kaç yaşında, kimdir?

SPİROS GOURDOUPİS KİMDİR?

Spiros Gourdoupis veya Dr. Pips 28 yaşında va Patra’da yaşıyor. Floransa’da eğitim görüp Yapısal Biyoloji biliminde doktora yapmış; fakat müzik, özellikle rap onun en büyük tutku ve sevgisi. Bu yılki Survivor’ın Bohem tipi kendini rahat, dürüst ve çok konuşkan olarak tanımlıyor. Asla strese girmiyor ve Survivor’da muhtemelen onu tek zorlayacak şeyin yemekten uzak olması olacağını söylüyor.