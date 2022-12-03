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Haberler Borsa SPK'dan iki şirketin halka arzına onay
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SPK, iki şirketin halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Birikim Varlık Yönetim AŞ ile Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu onaylandı

SPK'dan iki şirketin halka arzına onay
SPK'dan iki şirketin halka arzına onay
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AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Birikim Varlık Yönetim AŞ ile Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Birikim Varlık Yönetim AŞ'nin 14,20 liradan, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,10 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

AA'nın haberine göre; Kurul, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi AŞ'nin 22 milyon 313 bin 510 lira bedelli, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 7 milyon 802 bin 851 lira ile Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 591 milyon 220 bin lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna da onay verdi.

QNB Finans Faktoring AŞ'nin 243 milyon lira, Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Turkcell Finansman AŞ'nin 1 milyar lira, İş Faktoring AŞ'nin 1 milyar 958 milyon lira, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 135 milyon lira, Doruk Faktoring AŞ'nin 190 milyon lira, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 270 milyon lira, Vakıf Faktoring AŞ'nin 763 milyon lira, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon lira, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 1 milyar dolar borçlanma aracı başvurusu onaylandı.

SPK, Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ'nin (Şirket)’nin 2017 yılı karının dağıtılmamasına ilişkin yapılan inceleme sonucunda Ayten Öztürk Ünal, Haluk Tan, Mustafa Yıldırım'a Şirket’in 2017 yılı karının dağıtılmasına ilişkin 05.12.2019 tarih ve 70/1590 sayılı Kurul kararının gereğinin yerine getirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaması sebebiyle, Hamdi Akın'a, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (Şirket) yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortağı ve yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın tarafından Şirket pay piyasasında 27.05.2022, 30.05.2022 ve 31.05.2022 tarihlerinde gerçekleştirilen pay satış işlemlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirket’in 28.02.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilen geri alım programının yürürlükte olduğu dönemde Borsa’da Şirket paylarının satışının yapılması ve Şirket paylarının borsada satışına ilişkin pay satış bilgi formu düzenlenip Kurulumuzca onaylı pay satış bilgi formu kamuya açıklanmadan Şirket sermayesinin yüzde 10’unu aşan tutarda pay satışı yapılması sebebiyle idari para cezasına hükmetti.

Kurul ayrıca, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye yapılan inceleme sonucunda, bir müşteriye kullandırılabilecek kredi tutarının incelenen dönemde özel işlem sınırını aşmasına ilişkin mevzuata aykırılık, bir müşteriye kullandırılan kredi ile ilgili olarak özkaynak koruma oranının incelenen dönemde birden fazla kez asgari oranın altına düşmesine ilişkin mevzuata aykırılık, bir müşteriye kullandırılan kredi ile ilgili olarak özkaynak koruma oranının incelenen dönemde birden fazla kez asgari oranın altına düşmesine rağmen, yeterli sayıda teminat tamamlama çağrısı yapılmamasıyla ortaya çıkan mevzuata aykırılık, bir müşteriye yapılan teminat çağrısı sonrasında, müşteri tarafından teminat tamamlanmamasına rağmen, müşterinin birden fazla iş gününde alım emirlerinin kabul edilmeye devam edilmesine ilişkin mevzuata aykırılık ve incelenen dönemde kredili işlemler mevzuatına uyum konusunda gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle idari para cezası verdi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 17 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

SASA Polyester Sanayi AŞ’nin (SASA) 2 trilyon 255 milyar 830 bin 245 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200 milyon Euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 13 milyon 900 bin Euro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 2 milyar 263 milyon 633 bin 96 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 1,7814 Euro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100 bin Euro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 5 milyon 613 bin 562,37 adet (56 bin135,62 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 7 milyon 802 bin 851 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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