Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

Spor federasyonları ve takımlar, Adıyaman'da terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajları paylaştılar.



Başsağlığı mesajları şöyle:





FUTBOL FEDERASYONU: ''ACIMIZ BÜYÜK''





Adıyaman'ın Kömür Beldesi kırsalında terör örgütünün hain saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.





Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz.





FENERBAHÇE: ''MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN''





Adıyaman'ın Kömür Beldesi kırsalında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen 4 askerimizin yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Terörü lanetliyoruz. Aynı saldırıda yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.





GALATASARAY: "ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"





Adıyaman'da çıkan çatışmada şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.





BEŞİKTAŞ: "TERÖR FAALİYETLERİNİN ASLA BAŞARILI OLAMAYACAĞINI YİNELİYOR, TERÖRÜ LANETLİYORUZ"





Adıyaman'da askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada dört askerimizin şehit olduğunu üç askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.





TRABZONSPOR: "TERÖR SALDIRISINI LANETLEYEREK, ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"





Adıyaman'ın Kömür Beldesi kırsalında teröristlerin hain saldırısı sonucu dört askerimizin şehit olduğu, beş askerimizin de yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan hain terör saldırısını lanetleyerek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit yakınları ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.





KASIMPAŞA: "KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ"





Milletimizin Başısağolsun Adıyaman'da hain teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.





KAYSERİSPOR: "TÜM MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"





Adıyaman'ın Kömür Beldesi kırsalında teröristler ile çıkan çatışmada 4 kahraman askerimizin şehit olduğu haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm milletimize başsağlığı dileriz.





ATİKER KONYASPOR: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"





Adıyaman'da Dağ Kuyucak-Derinsu köyü bölgesinde terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında bugün yaşanan çatışma ve sonrasında gelişen olaylarda 4 askerimizin şehit 6 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.





Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyoruz.





ANTALYASPOR: "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"





Adıyaman'da teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen 4 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifalar dileriz.





ANKARAGÜCÜ: "MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"





Adıyaman'da alçak teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı dileriz.





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