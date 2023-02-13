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Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

Spor dünyası, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye destek verdi. Dünyada oynanan çeşitli spor müsabakalarından önce saygı duruşunda bulunulurken, ünlü sporcular da yaptıkları paylaşımlarla yardım çağrısında bulundu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası tüm dünya depremzedeler için birlik oldu. Spor dünyası da felaketten etkilenenler için destek mesajlarıyla acımızı paylaşırken, birçok futbolcu da yardım çağrısında bulundu.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile Al-Ahli'nin karşı karşıya geldiği maç önceside saygı duruşu gerçekleştirildi.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Almanya Bundesliga'da Werder Bremen ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadele öncesinde depremzedeler için yardımlar toplandı. İki takım oyuncuları karşılaşmaya siyah kol bantlarıyla çıktı. Ayrıca karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları 'Für die erdbebenopfer gemeinsam helfen' (depremzedeler için hep birlikte yardım) yazılı pankartla poz verdi. 
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Fransa Kupası son 16 turunda milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ve Paris Saint Germain karşılaştı. İki takım da maç öncesinde saygı duruşunda bulundu.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord da NEC Nijmegen'le Hollanda Kupası son 16 turunda oynadığı maç öncesinde saygı duruşu gerçekleştirdi.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    THY EuroLeague'in 24. haftasında oynanan ALBA Berlin-Olimpia Milano maçı öncesinde de iki takım, saygı duruşunda bulundu.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı. Karşılaşma öncesi stadyumda yardım anonsu yapıldı. 
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Fransız Paris Saint-Germain takımının Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kalbinin depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi. Lionel Messi, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle etkilenen insanlar için bir mesaj paylaştı. Arjantinli yıldız, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla. UNICEF kız ve erkek çocuklarını korumak için depremin başından bu yana bölgede çalışıyor" açıklamasında bulundu.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Sırp tenisçi Novak Djokovic, duygularını Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'un futbolcusu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı. İspanyol tenisçi Rafael Nadal da depremzedeler için yardım maçına çıkacağını duyurdu. Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop da depremlerden etkilenenler için destek çağrısı yaptı.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Stoke City mücadelesi öncesinde saygı duruşunda bulundu. Hull City'li futbolcular Türk Bayrağı da açtı.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Milli savunmacı Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği İspanya'nın Valencia ekibi, Atletico Bilbao maçında attıkları golden sonra Türk arkadaşlarının yanına gelerek, "Türkiye için dua et" yazılı tişörtü gösterdiler.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, 20'nci hafta mücadelesinde sahasında Bochum'u konuk etti. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşma öncesinde Türkiye'de yaşanan depreme dikkat çekmek için 75 bin kişi saygı duruşunda bulundu.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Türk oyuncular Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı ise Emmen müsabakasında sahaya depremzedelere yardım amacıyla özel forma ile çıkarken, Hollanda ekibi sms yoluyla bağış topladı. Maç öncesi saygı duruşu sırasında tecrübeli golcü Burak Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Oğuzhan Özyakup, golünün ardından da 'Pray for Turkey' yazılı tişörtle depremzedeler için dua istedi.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    İngiltere Premier Lig ekiplerinin deprem bölgelerine gönderilmek üzere 1 milyon poundluk yardım yapacağı açıklanmıştı. Bu yardımın yanı sıra bu hafta oynanan karşılaşmalarda takımlar, siyah kol bantlarıyla sahada yer aldılar.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Fransa'da Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar da Toulouse ile oynadıkları maçta sahaya "Türkiye için dua et" yazılı tişörtle çıktı.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, açık artırmada imzalı forma satışına başladı.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Belçika Pro Lig ekibi KVC Westerlo, bugün sahasında Gent'i konuk etti. 3-3 biten karşılaşma öncesinde KVC Westerlo, "Geçmiş Olsun Türkiyem" yazılı tişörtler ile sahaya çıktı. Öte yandan Gent Kulübü ise Türkiye'ye destek vermek için Ghelamco Arena'yı Türk bayrağıyla ışıklandırdı.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Inter forması giyen Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu depremzedelerin hizmetine kullandırılmak üzere 1 milyon liralık bir bağışta bulundu.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı bölgedeki bir markette Ay-Yıldızlı kıyafetleri ile kasiyerlik yaptı. Kuntz, depremzedelere yardım kapsamında 10 bin euro topladı. Alman teknik direktör, elde ettiği parayı AFAD'a bağışlayacak.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Japonya J1 Ligi ekiplerinden Sanfreecce Hiroshima, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrasında yardım kampanyası başlattığını açıkladı. Öte yandan Hiroshima, takım olarak Türk bayrağı ile poz verdi.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Milli futbolcu Merih Demiral'ın girişimiyle başlayan açık artırmayla forma satışı kampanyasına ise birçok ünlü futbolcu destek oldu. Bu isimler arasında Real Madrid'den Karim Benzema ve Eden Hazard, Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann yer aldı.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie de sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Yuto Nagatomo, ülkemizde gelen deprem felaketi sonrası başsağlığı mesajı paylaştı. Tecrübeli oyuncu, Türk bayrağının yer aldığı bir görselle sosyal medya hesabından üzüntüsünü belirtti. Yuto Nagatomo, yaptığı paylaşımda, "Başınız sağ olsun, Allah sabır versin... Kalbim, dualarım sizlerle..." ifadelerini kullandı.
  • Spor dünyasından depremzedelere büyük destek

    Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın İtalyan'da formasını giydiği Ariosto Pallamano Ferrara Takımı oyuncuları, maça "Türkiye için dua ediyoruz" yazılı tişörtler ile çıktı.

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