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Spor salonları açılacak mı? 17 Mayıs Pazartesi spor salonları açık mı?

Tam kapanma uygulamasının 17 Mayıs itibarıyla bitecek olması nedeniyle spor salonlarının ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Sorunun cevabı 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni kademeli normalleşme planıyla belli oldu. İşte spor salonlarının akıbeti ile ilgili bilgiler...

Spor salonları açılacak mı? 17 Mayıs Pazartesi spor salonları açık mı?

Spor salonları ne zaman açılacak? Sorusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme planını açıkladı. İşte buna göre spor salonlarının durumu...

SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

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