Spor salonları kapatıldı mı? Korona virüsü vaka ve ölü sayılarındaki artış beraberinde yeni tedbirleri de gündeme getirdi. Yeni tedbirler ise bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nda değerlendiriliyor. Peki, korona tedbirleri kapsamında spor salonları kapatıldı mı? İşte, merak edilen sorularla ilgili detaylar...

SPOR SALONLARI KAPATILDI MI?

Spor salonları kapatıldı mı? Bilindiği üzere korona virüsü vaka ve ölü sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Ancak henüz spor salonlarının kapatılmasıyla ilgili herhangi bir resmi karar açıklanmadı. Merak edilen soru Kabine Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamanın ardından belli olmuş olacak.