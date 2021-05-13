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Spor salonları ne zaman açılacak 2021? Tam kapanma sonrası spor salonları açılacak mı?

Tam kapanma uygulamasının son günlerine girilirken spor salonlarının ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Vatandaşların gözü kulağı hükümetin alacağı kararlarda. İşte spor salonlarının geleceği ile ilgili bilgiler...

Spor salonları ne zaman açılacak 2021? Tam kapanma sonrası spor salonları açılacak mı?

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının açılış tarihi gündemin ilk sıralarında yer alıyor...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

26 Nisan 2021 kabine toplantısı sonrası kapatılan spor salonları ile ilgili gözler tam kapanma sonrasına çevrildi.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüş sonrası birçok işletmede olduğu gibi spor salonlarının da açılabileceği umudu oluştu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak belirlediği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesiyle beraber spor salonlarının açılması bekleniyor...

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