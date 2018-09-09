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Spor Toto 1. Lig'de 5-9. haftalar arası fikstür açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 5, 6, 7, 8 ve 9. haftaların maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de beş haftalık müsabaka programı şu şekilde:

09 Eylül 2018 Pazar, 15:04:19 | Güncelleme:

5. HAFTA

14 Eylül Cuma:

20.00 Giresunspor-Afjet Afyonspor (Giresun Atatürk)

15 Eylül Cumartesi:

17.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Adana Demirspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazar:

17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

17.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

20.00 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)

17 Eylül Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor (Stat açıklanmadı)

6.HAFTA

21 Eylül Cuma:

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

19.00 Osmanlıspor-Denizlispor (Osmanlı)

22 Eylül Cumartesi:

14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya Atatürk)

14.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi)

19.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor (Elazığ Atatürk)

19.30 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

23 Eylül Pazar:

16.30 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)

19.30 Afjet Afyonspor-Balıkesirspor Baltok (Zafer)

19.30 Altay-Giresunspor (İzmir Atatürk)

7. HAFTA

29 Eylül Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Altınordu (Antakya Atatürk)

14.00 Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor (Denizli Atatürk)

19.30 Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

30 Eylül Pazar:

14.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Balıkesirspor Baltok-Altay (Balıkesir Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor (Stat açıklanmadı)

19.30 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

1 Ekim Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)

8. HAFTA

5 Ekim Cuma:

19.00 Altay-Gençlerbirliği (İzmir Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat açıklanmadı)

6 Ekim Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediyesi)

14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)

19.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)

7 Ekim Pazar:

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)

16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

9. HAFTA

19 Ekim Cuma:

19.00 Denizlispor-Afjet Afyonspor (Denizli Atatürk)

20 Ekim Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Stat açıklanmadı)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)

19.30 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

21 Ekim Pazar:

14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)

16.30 Kardemir Karabükspor-Altay (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

22 Ekim Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)

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