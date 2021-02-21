"Gelelim hakemlere.. Zorbay Küçük'ün bu maça atanması hataydı. Daha geçen hafta Nwakaeme'yi direkt kırmızıdan ihraç etmesi gerekirken sarı kart verip hata yapan hakem bu maça atanmamalıydı. Bu önemde bir maça VAR hakemi olarak Emre Malok adlı tecrübesiz hakem verilmemeliydi. Atama baştan yanlış. Tartışılacak 3 pozisyon var.

• Onyekuru'nun penaltı bekleyip yerde yattığı pozisyon temiz. Devam kararı doğru."

"• Tzavellas, kayarak gelip topu taca atarken elle kesti. Net sarı kart gerekirdi. Hakem ilk anda süzememiş olabilir. VAR da sarı karta karışamaz ama yan hakem ne iş yapar?"