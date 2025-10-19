Spor yazarları Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mağlubiyetini değerlendirdi!
Süper Lig'in 9. Hafta maçında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"SORUNLAR ÇOK BÜYÜK"
ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş'ın sorunları çok büyük. Kazanırken de zorlanıyor, öne geçtiğinde de sorun yaşıyor, mağlup duruma düştüğünde de aynı tabloyla karşı karşıya kalıyor. Maalesef ortaya çıkan oyun ve oyun gücü göremedik, göremiyoruz. Transferler, değişen teknik adamlar birbirini kovalıyor. Yalnızca bir maç olarak mı bakmak lazım, yoksa daha geniş bir açıdan mı değerlendirmek lazım noktasında iki tarafta da ciddi başarısızlıklar görünüyor. Son 5 yıldır ekim-kasım aylarında aynı kaderi yaşamaktan Beşiktaş camiası yoruldu. Sorumlu pozisyondaki herkesin kurduğu cümlelerin uzun metraj ve gelecek ifadeleri içermesinden de Beşiktaş camiası sıkıldı." [Sabah]
"NASIL BUNLARI YAPAR?"
TURGAY DEMİR: "Bir teknik adam nasıl olurda Rıdvan varken Jurasek'i, Taylan varken Swensson'u oynatır!? Ve dahası bir teknik direktör, üç sezondur tek bir olumlu görüntüsü olmayan Rashica'dan hala ne bekler? Üstelik elinde, Jota Silva gibi, ayak izleri asist ve gol dolu bir oyuncusu varken nasıl olur da Rashica'ya bel bağlar bir hoca!? Demek ki onların bildiği futbolla bizim bildiğimiz aynı değil.. Bravo Sergen Yalçın, aynen devam!.. Yalnız şunu unutma; iki maçtır Ertuğrul Sağlam geliyor tribüne… Yani, haberin olsun…" [Fotomaç]
"BEŞİKTAŞ NEDEN KAYBETTİ"
İbrahim Yıldız: Sergen Yalçın ve ekibi, yapılan değişikliklerin yanlışlığı ile kazanacakları maçı Ankara ekibine hediye etti. Dönüşümdü, değişimdi denilirken yine eski hastalıklar yaşanmaya başlanıyor. Kaybedilen yalnız 3 puan değil, gelecek için takımın özgüvenini yitirmesine de neden oldu. Dileriz çabuk toparlanırlar. Ancak, lider Galatasaray ile aradaki puan farkına bakıldığında işin zor olduğu da bir gerçek. (Habertürk)
"SERGEN YALÇIN İSTEMİYOR"
ERCAN TANER: "Beşiktaş’ın oyun içinde bir türlü halledemediği geri çekilme sendromuna. Takımın bilinç altına öne geçtikten sonra savunmaya çekilip, skoru koruma duygusu yerleşmiş durumda. Sergen Yalçın bunu istemiyor. Bu tehlikeli alışkanlık nasıl değişecek merak ediyorum. Jurasek’in kendi kalesine attığı gol, geri çekilmenin sonunda gelmişti. Korner atarken topu kaybedip golü yemek büyük hata. Tongya, Gençlerbirliği’nin 2. golünü atarken, Mustafa ve Jurasek değişikliklerinin işe yaramadığını gördüm. Böyle kırılgan oyuncularla erken havlu atmak maalesef kaçınılmaz." [Sözcü]
"NEREYE GİDİYORUZ BÖYLE?"
SİNAN VARDAR: "Bu Abraham'dan Beşiktaş'ın golcüsü olmaz! 6 milyon euro'ya alınan Taylan ortada yok. Svensson'un performansı alt lig seviyesinde. Jurasek ömür törpüsü! Okyanus ötesinden getirilen gençler ne zaman geldiler, ne zaman gittiler anlayamadık! Her transfer yeni bir krizi doğuruyor. Taraftar sabrını yitiriyor! Ve haklılar... Bu camia mücadele ister, ruh ister, arma için savaş ister! Gençlerbirliği iyi savaştı. Hüseyin Eroğlu'nu tebrik ediyorum. Kısıtlı kadrosuna rağmen çok iyi mücadele etti. Ama Beşiktaş'ta tablo ortada... Artık kimse mazeret üretmesin! Bu forma, bu arma her şeyin üzerindedir. Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak olan o eski ruhu yeniden bulmak zorundayız. Of off Beşiktaş... Nereye gidiyoruz böyle?" [Fotomaç]