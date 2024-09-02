Spor yazarları Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyetini değerlendirdi: Kazanan haklıdır!

"GÖREVİNİ İYİ YAPTI"

TURGAY DEMİR: "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Sivasspor Beşiktaş'ı şu ana kadar izlediklerim arasında en çok zorlayan takım oldu. Beşiktaş oyuna bildik tarzıyla başladı, önde bastı, golü aradı. Sol kanatta Muçi, Sağda Rashica, ortada Rafa nasıl olur diye merak ediyorduk, Van Bronckhorst da merak etmiş olacak ki, denedi. Şahsan bu üçlünün daha iyi olmasını beklerdim ama Muçi de biraz eksik kaldı. Rashica ise "Bu kanatta benden daha iyi bir olmalı" mesajı vermeye devam etti! Rafa bildiğimiz gibi, oyunun yönünü de, temposunu da istediği gibi ayarladı ve sağım, solum sobe dedi. Immobile penaltıdan attığı gol dışında net pozisyona giremese de önde top tutma, etrafını donatma görevini iyi yaptı." [Fotomaç]