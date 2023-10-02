Spor yazarları Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi

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"ÖYLE TAKIM KURMUŞLAR Kİ..."

ERMAN TOROĞLU/SABAH: Bu sene F.Bahçe ve G.Saray öyle bir kadro kurdular ki hakemlerin de bunlarla baş edeceğini zannetmiyorum. Amaaaaaa öyle yerlerde bazı şeyler yapacaklar ki, tahmin ediyorum, hep beraber göreceğiz. İnşallah düşündüğüm gibi olmaz. İşte dünkü maçlarda gördüklerimiz, F.Bahçe'nin lehine net penaltıyı verme, peki F.Bahçeli bir futbolcu sinirlendi, bir hareket yaptı, bir sarı, ikinci sarı, kırmızı göster, atıver. Sonra ne olacak? Ama sarı-lacivertliler öyle takım kurmuşlar ki hakemler bir yerde kıstırırlar mı merak ediyorum. Aynı olayı G.Saray için de söyleyebilirim. Zaten ligde F.Bahçe, G.Saray var. Bunlara yakın bir de Adana Demirspor. Diğerleri hikâye. Zaten bunu ben de söylemiyorum, iki haftadır bunlarla oynayan takımların teknik adamları söylüyor.