Spor yazarları Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti ve yedide yedi yaparak 21 puanla liderliğini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi.
"DZEKO'YU MARIO GOMEZ'E BENZETTİM"
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Dün Fenerbahçe’de İsmail’le Dzeko arasında oynayan dörtlü “İrfan-Szymanski-Fred-Tadic” yine başroldeydiler. Ama birçok hücumda ikinci hatla üçüncü hat arasına gelerek 9,5 numara rolü oynayan Dzeko’nun hakkını ayrıca teslim etmek lazım. Dzeko’nun bu katkısını, Beşiktaş’ta oynadığı tek sezonda etrafındaki Olcay, Oğuzhan, Gökhan Töre gibilerin hepsini yıldızlaştıran Mario Gomez’e benzettim ben.
"BU MAÇLARI HAKEMLER YÖNETMİYOR"
GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: Her bölgesiyle etkili ve tehlikeli bir takım var ortada. Eskiden taraftarı bölerek, takıma – oyunculara düşman ederek hallederdi işleri. Sarı – Lacivertli "askerler" ortada bilet bırakmamacasına stada akın etmeye başladıklarında, ıslıkları – alkışlarını doğru yere koyduklarında, silahsız kaldı operasyoncular. Beş gollü şov maçında neler olmuş diyebilirsiniz. Anlayın; bu maçları hakemler yönetmiyor !
"ÖYLE TAKIM KURMUŞLAR Kİ..."
ERMAN TOROĞLU/SABAH: Bu sene F.Bahçe ve G.Saray öyle bir kadro kurdular ki hakemlerin de bunlarla baş edeceğini zannetmiyorum. Amaaaaaa öyle yerlerde bazı şeyler yapacaklar ki, tahmin ediyorum, hep beraber göreceğiz. İnşallah düşündüğüm gibi olmaz. İşte dünkü maçlarda gördüklerimiz, F.Bahçe'nin lehine net penaltıyı verme, peki F.Bahçeli bir futbolcu sinirlendi, bir hareket yaptı, bir sarı, ikinci sarı, kırmızı göster, atıver. Sonra ne olacak? Ama sarı-lacivertliler öyle takım kurmuşlar ki hakemler bir yerde kıstırırlar mı merak ediyorum. Aynı olayı G.Saray için de söyleyebilirim. Zaten ligde F.Bahçe, G.Saray var. Bunlara yakın bir de Adana Demirspor. Diğerleri hikâye. Zaten bunu ben de söylemiyorum, iki haftadır bunlarla oynayan takımların teknik adamları söylüyor.
"HAKEMİ GENEL OLARAK ÇOK BEĞENDİM"
AHMET ÇAKAR/SABAH: Maça çok tartışmalı hakem kararları damga vurdu. Önce şunu söyleyeyim, hakem Cihan Aydın'ı genel olarak çok beğendim. İki kararı dışında tüm kararları doğru. Buna Osayi'nin, F.Bahçe'nin attığı ikinci gol öncesi elle oynaması dahil ve dolayısıyla iptal edilen gol dahil tüm kararlarında haklı. Gelelim hatalı kararlarına… İlk yarıda Szymanski'ye yapılan yüzde 100'lük bir penaltı var. Hakem pas geçti, VAR daveti gelmedi. İkinci yarıda da Tadic'in kafayla topa temas ettiği anda Ç.Rizeli oyuncunun ayağı suratına kadar kalkmıştı. Karar, ceza alanı içinde bir çift vuruş olmalıydı ama Cihan Aydın bunu fark edemedi.
"5-0'I BİLE AŞAR"
ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: Çaresiz Rizespor, Fenerbahçe pozisyonlarını savundu durdu. Farklı mağlup oldu ama Rizespor da Rizesporlular da Fenerbahçe ile “farkı fark edip” üzülmemeli. Bu Fenerbahçe, Aralık sonuna kadar oynayacağı maçlarda muhtemelen 5-0’ı bile aşar. Bravo Fenerbahçe, bravo İsmail Kartal… Futbol birikimi, seçimi, tercihi, oyun planı bir yana, Kartal’ın “bravosu” kişisel hümanist sükuneti ile zaferleri bile abartmadan ligin tansiyonunu dengelediği için en başta.
"AVRUPA'DA FİNAL OYNAR"
İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: Hücumdaki bu kadar başarıya bir de işin savunma tarafındaki oyun eklenince, rakipler Fenerbahçe kalesine gelmekte zorluk çekiyor. Açıkçası bu kadro ligin üstünde. Bırakın mağlubiyeti, puan kaybetmesi bile sürpriz olacak gibi görünüyor. Dünkü maçın hakemi ilk devre Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynasa da Kanarya'nın aldığı farklı skor, bir anlamda onu da kurtardı. Son olarak İsmail Kartal'ı bir kere daha tebrik edelim. Bu takımın büyük düşünmesi gerektiğinin altını çizelim. Bundan kastım; Avrupa'da final oynaması...
"CESUR YÖNETTİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: Cihan Aydın, mükemmel bir kondisyona sahip, üstelik de cesur bir hakem. Dün de genel yönetimi iyiydi ama ilk yarıda Szymanski'ye yapılan öylesine yüzde yüzlük bir penaltıyı çalmadı ki, başarısına gölge düşürdü. Bu pozisyon VAR'a ne demeli? Protokol, "İncelemeye çağırman için net kanıt" diyor. Bu pozisyondan daha iyi kanıt mı olur?
"TARİHİN EN İYİ KADROSU"
RIDVAN DİLMEN: "Kendi oynadığım dönem dahil. Ben bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim. Tarihin en iyi kadrolarından biri diyordum ama vazgeçtim; tarihin en iyi kadrosu."
"6,7,8 DE OLABİLİRDİ"
ERSUN YANAL: Ağır ve agresif savunma Fenerbahçe'yi pozisyonlara götürdü. Bence 6,7,8 de gelebilirdi. Fenerbahçe'nin oynadığı maçlardaki temponun dışına çıktı. Fenerbahçe bu tempoyu sürdürürse fark yaratmaya devam edecektir.
"BU ŞEKİLDE OYNAR MISIN?"
MEHMET ÖZDİLEK: Geçen seneki oyun anlayışını bu oyuncularla oynar mısın? Geçen sene koşucu oyuncularla oynuyordu Fenerbahçe. Bu sene hem topa sahipsin hem de rakibine fırsat vermeyip ön alanda sürekli baskı yapıyorsun. Taraftarlar da İsmail Kartal'ın bu anlayışını beğeniyor.