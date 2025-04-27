Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

"KADROYU FALA BAKARAK ÇIKARDI"

ERMAN TOROĞLU: "Mourinho bir kadro çıkardı ki yine herhalde fala baktı öyle çıkardı. Yahu televizyondaki arkadaşlara Mourinho şu ana kadar kaç kere aynı kadro ile çıkmış diye sordum. Cevap çok enteresan: 2 maç! Bu tip olay ancak sezon başı hazırlık maçlarında olabilir. Futbolcu denersin kim kimle daha iyi oynuyor. Kim taktiği daha iyi uyguluyor gibi. Futbolcular ne A kadar çok birbirleriyle oynarlarsa o kadar çok birbirlerini tanırlar ve başarılı olurlar. Ama maalesef Mourinho bunu yapmıyor ve 'Teknik direktör benim. Seyirci dahil basın dahil benden daha iyi biliyor' diye bir de kinayeli konuşuyor." (Sözcü)