Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

"BU ÇAKMA MOURINHO MU?"

ERMAN TOROĞLU: "Mourinho bir takım çıkardı, sanki 'Galatasaray maçında hata bende değil bu futbolcularda' der gibi. Ama ilk yarıda hatanın futbolculardan olmadığını anladı. Sonra fabrika ayarlarına geri döndü. İstanbul'da üç büyüklerle oynuyorsanız ve ilk yarıyı da 1-0 önde kapattıysanız hangi takım olursanız olun ikinci yarı ilk 15 dakikayı gol yemeden bitirmelisiniz. Talisca'nın girmesi işin rengini değiştirdi. Talisca çok kaliteli ve çok değişik bir oyuncu. Her an her şeyi yapabilir. Defans oyuncuları karşılarında Talisca gibi bir oyuncuyu istemezler. Çünkü adam geçiyor, şut atıyor, verkaç yapıyor, alan değiştiriyor. Adamda çok şey var. Fenerbahçe çok zor bir virajı ikinci 45 dakikada kolay döndü. Yalnız Mourinho'nun çıkardığı kadro ve bazı değişiklikler maalesef hala tartışılıyor. 'Bu çakma Mourinho mu?' diyenler bile var. Hem de Galatasaraylılar tarafından değil Fenerbahçeliler tarafından. Daha lig bitmedi çakma mı değil mi göreceğiz." (Sözcü)